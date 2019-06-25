В Екатеринбурге управляющая компания вернула работникам 5 миллионов

Екатеринбургская управляющая компания вернула своим работникам 4,9 миллиона рублей зарплаты. Судебные приставы выяснили, что организация задолжала деньги 224 сотрудникам, и обратились в Железнодорожный районный суд. Часть коммунальных платежей, которые получает управляющая компания, стали забирать в счет долгов.

Так, фирма выплатила деньги 222 работникам, еще двоим средства вернут в ближайшее время, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской УФССП.