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В Екатеринбурге управляющая компания вернула работникам 5 миллионов

10:01, 25 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Долги по зарплате пришлось трясти через суд.

Екатеринбургская управляющая компания вернула своим работникам 4,9 миллиона рублей зарплаты. Судебные приставы выяснили, что организация задолжала деньги 224 сотрудникам, и обратились в Железнодорожный районный суд. Часть коммунальных платежей, которые получает управляющая компания, стали забирать в счет долгов.

Так, фирма выплатила деньги 222 работникам, еще двоим средства вернут в ближайшее время, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской УФССП.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, долги по зарплате, зарплата, Свердловская область , Екатеринбург
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