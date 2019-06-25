В Екатеринбурге осудили банду, ограбившую салоны связи на 4 миллиона

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил в тюрьму банду из шести человек, которая грабила салоны сотовой связи и продуктовые магазины. Ущерб от преступлений составил четыре миллиона рублей. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, группа нападала на магазины с ноября 2017-го по февраль 2018 года. Угрожая оружием, банда забирала деньги, ноутбуки и телефоны. Уголовное дело занимало 48 томов.

В итоге группе из шести человек дали 70 лет лишения свободы на всех. Организатор и активный участник налетов получили 17 лет в колонии строгого режима и 15 лет в колонии особого режима с ограничением свободы на два года. Остальных сообщников приговорили к четырем, девяти, 12 и 13 годам тюрьмы. Они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.