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В Екатеринбурге осудили банду, ограбившую салоны связи на 4 миллиона

08:20, 25 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Шесть сообщников получили на всех 70 лет тюрьмы.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил в тюрьму банду из шести человек, которая грабила салоны сотовой связи и продуктовые магазины. Ущерб от преступлений составил четыре миллиона рублей. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, группа нападала на магазины с ноября 2017-го по февраль 2018 года. Угрожая оружием, банда забирала деньги, ноутбуки и телефоны. Уголовное дело занимало 48 томов.

В итоге группе из шести человек дали 70 лет лишения свободы на всех. Организатор и активный участник налетов получили 17 лет в колонии строгого режима и 15 лет в колонии особого режима с ограничением свободы на два года. Остальных сообщников приговорили к четырем, девяти, 12 и 13 годам тюрьмы. Они будут отбывать наказание в колониях строгого режима.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, кража, Свердловская область , Екатеринбург
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