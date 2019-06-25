Ученые УрФУ разрабатывают беспохмельное пиво
10:18, 25 Июнь 2019
Химики пытаются сварить алкогольный продукт с полезными вкусовыми добавками.
Ученые Уральского федерального университета пытаются создать пиво, после которого не будет похмелья. Химики подбирают температурные условия, изменяя таким образом свойства дрожжей, и применяют вкусовые добавки. Вместе с коллегами из петербургского ИТМО они хотят варить пиво с экстрактами корней кудзу и водорослей хлорелла, которые снизят токсичность алкоголя.
В результате работы ученых пиво должно стать функциональным продуктом. По мнению химиков УрФУ, особенно полезна новинка будет для жителей мегаполисов, которые остро нуждаются в качественных пищевых добавках.
Кроме того, найдено применение отходам пивоваренного производства. Например, на пивной дробине можно готовить печенье и батончики-мюсли. «При этом полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, что выгодно отличает функциональный продукт от БАД», — рассказали ЕТВ в пресс-службе УрФУ.
Путь в «город бесов»
Как протесты в сквере у Драмтеатра помогли Екатеринбургу обрести свою идентичность.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Книги и еда
Гости Екатеринбурга
Всенародные выборы мэра
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.