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Ученые УрФУ разрабатывают беспохмельное пиво

10:18, 25 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Химики пытаются сварить алкогольный продукт с полезными вкусовыми добавками.
Ученые Уральского федерального университета пытаются создать пиво, после которого не будет похмелья. Химики подбирают температурные условия, изменяя таким образом свойства дрожжей, и применяют вкусовые добавки. Вместе с коллегами из петербургского ИТМО они хотят варить пиво с экстрактами корней кудзу и водорослей хлорелла, которые снизят токсичность алкоголя.

В результате работы ученых пиво должно стать функциональным продуктом. По мнению химиков УрФУ, особенно полезна новинка будет для жителей мегаполисов, которые остро нуждаются в качественных пищевых добавках.

Кроме того, найдено применение отходам пивоваренного производства. Например, на пивной дробине можно готовить печенье и батончики-мюсли. «При этом полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, что выгодно отличает функциональный продукт от БАД», — рассказали ЕТВ в пресс-службе УрФУ.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, ученые урфу, ученые, УРФУ, Свердловская область , пиво
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