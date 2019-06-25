Ученые УрФУ разрабатывают беспохмельное пиво

Ученые Уральского федерального университета пытаются создать пиво , после которого не будет похмелья. Химики подбирают температурные условия , изменяя таким образом свойства дрожжей , и применяют вкусовые добавки. Вместе с коллегами из петербургского ИТМО они хотят варить пиво с экстрактами корней кудзу и водорослей хлорелла , которые снизят токсичность алкоголя.





В результате работы ученых пиво должно стать функциональным продуктом. По мнению химиков УрФУ , особенно полезна новинка будет для жителей мегаполисов , которые остро нуждаются в качественных пищевых добавках.



