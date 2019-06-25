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Свердловские синоптики выпустили очередное штормовое предупреждение

09:32, 25 Июнь 2019
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Снова прогнозируют грозы, град, дождь и сильный ветер.
Свердловская область снова окажется в эпицентре бури. Синоптики пообещали жителям Среднего Урала непогоду, объявив второе за два дня штормовое предупреждение. По прогнозам, 25 июня в регионе пройдут сильные дожди, град, грозы, а ветер будет подниматься до 23-28 метров в секунду.

В МЧС по Свердловской области рассказали, как безболезненно пережить такую погоду. Так, стоит воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду, ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, отложить прогулки и поездки, закрыть окна и форточки в квартирах, не парковать автомобили рядом с деревьями и не пытаться найти укрытие под ними.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , синоптики, угмс, погода
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