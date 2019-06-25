Свердловские синоптики выпустили очередное штормовое предупреждение

, объявив , 25 июня в регионе пройдут сильные дожди , град , грозы , а ветер будет подниматься до 23-28 метров в секунду. Свердловская область снова окажется в эпицентре бури. Синоптики пообещали жителям Среднего Урала непогодуобъявив второе за два дня штормовое предупреждение. По прогнозам25 июня в регионе пройдут сильные дождиградгрозыа ветер будет подниматься до 23-28 метров в секунду.





В МЧС по Свердловской области рассказали, как безболезненно пережить такую погоду. Так, стоит воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду, ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, отложить прогулки и поездки, закрыть окна и форточки в квартирах, не парковать автомобили рядом с деревьями и не пытаться найти укрытие под ними.