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Свердловские полицейские ищут создателя финансовой пирамиды

14:41, 25 Июнь 2019
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Фото: flickr
Мужчину, который собрал с вкладчиков деньги и скрылся, объявили в федеральный розыск.

Свердловские полицейские объявили в федеральный розыск создателя финансовой пирамиды Ришата Батыршина. Мужчину подозревают в том, что он собирал с пенсионеров Екатеринбурга и Челябинской области деньги под 37-180% годовых в свою фирму. Как только он взял с доверчивых людей деньги, то тут же скрылся, сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Офисы подозреваемого располагались в Екатеринбурге на Белинского, 83 и Вайнера, 21, в Магнитогорске — на проспекте Ленина, 135. Чтобы заманить вкладчиков, Ришат Батыршин размещал рекламу в бесплатных газетах и общественном транспорте.

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Фото предоставлено Валерием Горелых

За обман мошеннику грозит до шести лет лишения свободы. Тех, кто пострадал от действий мужчины, просят звонить в дежурную часть отдела полиции по телефону: (343) 356-42-06.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, розыск, финансовая пирамида, МВД, Свердловская область , Магнитогорск, Екатеринбург
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