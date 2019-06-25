Свердловские полицейские ищут создателя финансовой пирамиды

Свердловские полицейские объявили в федеральный розыск создателя финансовой пирамиды Ришата Батыршина. Мужчину подозревают в том, что он собирал с пенсионеров Екатеринбурга и Челябинской области деньги под 37-180% годовых в свою фирму. Как только он взял с доверчивых людей деньги, то тут же скрылся, сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

Офисы подозреваемого располагались в Екатеринбурге на Белинского, 83 и Вайнера, 21, в Магнитогорске — на проспекте Ленина, 135. Чтобы заманить вкладчиков, Ришат Батыршин размещал рекламу в бесплатных газетах и общественном транспорте.