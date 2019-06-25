Соколовского задержали на Красной площади за плакат про Путина
11:54, 25 Июнь 2019
В ночь на 25 июня блогера отпустили из полиции. Составлен ли протокол — неизвестно.
Блогера Руслана Соколовского в ночь на 25 июня задержали в центре Москвы. Он стоял в одиночном пикете на Красной площади, протестуя против закона о неуважении ко власти. В руках Соколовский держал плакат, оскорбляющий президента РФ Владимира Путина. По сообщению издания ОВД-Инфо, Руслана Соколовского отпустили из полиции в три часа ночи. Составлен ли протокол на блогера — неизвестно.
В марте 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. За первое нарушение по части 3 статьи 20.1 КоАП могут наказать штрафов от 30 до 100 тысяч рублей.
В мае 2017 года суд дал Руслану Соколовскому три с половиной года условно за ловлю покемонов в Храме-на-Крови, признав виновным в оскорблении чувств верующих. Позже срок снизили до двух лет и трех месяцев.
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