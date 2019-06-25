Ответчик по делу памятника Татищеву и де Геннину подала встречный иск
12:43, 25 Июнь 2019
Разбирательство отложили на месяц.
На заседании по делу о фото памятника Татищеву и де Геннину ответчик Марина Чеботаева подала встречный иск. Она требует признать сделку по передаче прав на использование фото памятника УПРАВИСу ничтожной. Интересы Чеботаевой в суде представляет адвокат Евгений Дедков. Разбирательство решили перенести на 25 июля.
Напомним, сегодня в Арбитражном суде разбирали дело об авторских правах, которое стало прецедентом для всех краеведов и журналистов, которые пишут об истории Екатеринбурга. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) подала иск к издателям путеводителя по Уралу за то, что в одной из своих статей они использовали фотографию памятника Татищеву и де Геннину. Причем сам снимок был авторский, не краденый. Истец посчитал, что само размещение изображения памятника нарушает авторские права скульптора и самой ассоциации, как представителя его интересов.
Можно или нельзя использовать любое изображение памятника Татищеву и де Геннину без письменного разрешения УПРАВИС? Или нужно всякий раз просить их: дайте нам право на публикацию фотографии монумента отцам основателям города в нашей же статье? Собственно, на эти вопросы и должен ответить арбитраж.
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