Ответчик по делу памятника Татищеву и де Геннину подала встречный иск

Напомним , сегодня в Арбитражном суде разбирали дело об авторских правах

которое стало прецедентом для всех краеведов и журналистов

которые пишут об истории Екатеринбурга. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства

(

УПРАВИС) подала иск к издателям путеводителя по Уралу за то

что в одной из своих статей они использовали фотографию памятника Татищеву и де Геннину. Причем сам снимок был авторский

не краденый. Истец посчитал

что само размещение изображения памятника нарушает авторские права скульптора и самой ассоциации

как представителя его интересов.