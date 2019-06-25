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Куйвашев обсудил с духовным лидером Индии сотрудничество между вузами

13:47, 25 Июнь 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Губернатор встретился с Рави Шанкаром в рамках Международного дня йоги.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с духовным и общественным лидером Индии Рави Шанкаром. Иностранный гость посетил Россию для участия в Международном дне йоги. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, стороны обсудили сотрудничество между вузами, обмен специалистами из медицины.

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Наши вузы с радостью примут студентов из Индии. Отмечу также, что уральцы с большим интересом относятся к индийской культуре и традициям. Все это открывает большие возможности для укрепления наших связей.

Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области

Рави Шанкар заявил, что в Индии не хватает медиков, поэтому он будет рад, если наши врачи отправятся в южноазиатскую страну. Также он добавил, что иностранным студентам предложат обучение в Екатеринбурге, и понадеялся, что рано или поздно из Индии до уральской столицы запустят прямой авиарейс.

Евгений Куйвашев пригласил Рави Шанкара на Всемирный день народов ООН-Хабитат, который пройдет в Екатеринбурге осенью. Духовный лидер Индии в свою очередь позвал творческие коллективы области на Всемирный фестиваль культур 2021 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, вуз, сотрудничество, губернатор, Индия, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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