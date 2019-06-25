Куйвашев обсудил с духовным лидером Индии сотрудничество между вузами

Рави Шанкар заявил, что в Индии не хватает медиков, поэтому он будет рад, если наши врачи отправятся в южноазиатскую страну. Также он добавил, что иностранным студентам предложат обучение в Екатеринбурге, и понадеялся, что рано или поздно из Индии до уральской столицы запустят прямой авиарейс.

Евгений Куйвашев пригласил Рави Шанкара на Всемирный день народов ООН-Хабитат, который пройдет в Екатеринбурге осенью. Духовный лидер Индии в свою очередь позвал творческие коллективы области на Всемирный фестиваль культур 2021 года.