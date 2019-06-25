Избирком Екатеринбурга отказал в референдуме по скверу
Избирательная комиссия Екатеринбурга отказалась регистрировать инициативную группу «Комитет в защиту сквера» по проведению референдума по строительству храма святой Екатерины у Драмтеатра. В постановлении, опубликованном на сайте избиркома, сказано, что ходатайство содержит нарушения.
Проверка показала, что сведения о некоторых участниках инициативной группы (их всего 12 человек) не соответствуют действительности, а протокол собрания этих же людей от 10 июня не подтверждает их намерения провести референдум. Остальные нарушения также указали в документе избиркома.
Поэтому избирательная комиссия отказала инициативной группе в ее регистрации и, следовательно, отклонила вопрос о проведении референдума по храму в сквере у Драмтеатра. Постановление отправили инициативной группе, в гордуму и администрацию.
Напомним, ранее избирком сообщал, что референдум в Екатеринбурге обойдется в 130 миллионов рублей. Экс-глава комиссии Илья Захаров говорил, что провести его невозможно, потому что явка должна быть не меньше 50%. Кроме того, епархия отступилась от идеи храма на месте сквера.