Избирком Екатеринбурга отказал в референдуме по скверу

Избирательная комиссия Екатеринбурга отказалась регистрировать инициативную группу «Комитет в защиту сквера» по проведению референдума по строительству храма святой Екатерины у Драмтеатра. В постановлении, опубликованном на сайте избиркома, сказано, что ходатайство содержит нарушения.

Проверка показала, что сведения о некоторых участниках инициативной группы (их всего 12 человек) не соответствуют действительности, а протокол собрания этих же людей от 10 июня не подтверждает их намерения провести референдум. Остальные нарушения также указали в документе избиркома.