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Избирком Екатеринбурга отказал в референдуме по скверу

16:27, 25 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Инициативную группу не захотели регистрировать.

Избирательная комиссия Екатеринбурга отказалась регистрировать инициативную группу «Комитет в защиту сквера» по проведению референдума по строительству храма святой Екатерины у Драмтеатра. В постановлении, опубликованном на сайте избиркома, сказано, что ходатайство содержит нарушения.

Проверка показала, что сведения о некоторых участниках инициативной группы (их всего 12 человек) не соответствуют действительности, а протокол собрания этих же людей от 10 июня не подтверждает их намерения провести референдум. Остальные нарушения также указали в документе избиркома.

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Поэтому избирательная комиссия отказала инициативной группе в ее регистрации и, следовательно, отклонила вопрос о проведении референдума по храму в сквере у Драмтеатра. Постановление отправили инициативной группе, в гордуму и администрацию.

Напомним, ранее избирком сообщал, что референдум в Екатеринбурге обойдется в 130 миллионов рублей. Экс-глава комиссии Илья Захаров говорил, что провести его невозможно, потому что явка должна быть не меньше 50%. Кроме того, епархия отступилась от идеи храма на месте сквера.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, избирком, референдум, строительство, сквер у Драмтеатра, Свердловская область , Екатеринбург
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