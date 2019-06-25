Екатеринбуржца отправили в колонию на 7,5 года за ограбление 24 дач

Екатеринбуржец получил 7,5 года колонии особого режима за ограбление 24 дач. После выхода из колонии у мужчины будет еще два года ограничения свободы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Также преступник должен вернуть пострадавшим деньги за украденные вещи.

С декабря 2017-го по август 2018 года екатеринбуржец вламывался в дачные домики и забирал оттуда вещи садоводов, среди которых были перфоратор, холодильник, дрель, велосипед, микроволновка и прочее. Общий ущерб составил 900 тысяч рублей.

Верх-Исетский районный суд учел, что во время совершения преступлений мужчина имел непогашенную судимость. Это стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.