Екатеринбургский телеканал простился со зрителями
17:38, 25 Июнь 2019
У коллектива АТН был последний рабочий день.
Екатеринбургский телеканал АТН объявил о закрытии. Прощальное письмо с благодарностью зрителям коллектив разместил на официальной странице в Instagram. «Спасибо за то, что были с нами все это время — смотрели наше проекты, присылали ваши новости, комментировали, лайкали, делились с друзьями. Мы любим и ценим вас. Нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с нами тоже». В соцсетях АТН также сообщают, что в скором времени может быть «реанимирован» проект «Шеремет и интернет».
Телеканал АТН запустили в 1997 году. А закрыть решили закрыть после старта в РФ цифрового вещания. Известно, что к скорому закрытию готовится и «10 канал». О судьбе аналогового телевидения мы рассказывали здесь.
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