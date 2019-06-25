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Екатеринбургский телеканал простился со зрителями

17:38, 25 Июнь 2019
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Фото: pixabay
У коллектива АТН был последний рабочий день.
Екатеринбургский телеканал АТН объявил о закрытии. Прощальное письмо с благодарностью зрителям коллектив разместил на официальной странице в Instagram. «Спасибо за то, что были с нами все это время — смотрели наше проекты, присылали ваши новости, комментировали, лайкали, делились с друзьями. Мы любим и ценим вас. Нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с нами тоже». В соцсетях АТН также сообщают, что в скором времени может быть «реанимирован» проект «Шеремет и интернет».

Телеканал АТН запустили в 1997 году. А закрыть решили закрыть после старта в РФ цифрового вещания. Известно, что к скорому закрытию готовится и «10 канал». О судьбе аналогового телевидения мы рассказывали здесь.

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Дорогие зрители АТН ❤ Мы прощаемся с вами 😣 Спасибо за то, что были с нами все это время - смотрели наше проекты, присылали ваши новости, комментировали, лайкали, делились с друзьями 😎 Мы любим и ценим вас 🤗 Нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с нами тоже ☺ P.S. Проект "Шеремет и интернет" возможно будет "реанимирован", следите за обновлениями 🔥 #атнекб #екатеринбург

Публикация от Телеканал АТН (@atn_ekb)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, АТН, телеканал, телевидение
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