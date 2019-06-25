Екатеринбургский телеканал простился со зрителями

Екатеринбургский телеканал АТН объявил о закрытии. Прощальное письмо с благодарностью зрителям коллектив разместил на официальной странице в Instagram. « Спасибо за то , что были с нами все это время — смотрели наше проекты , присылали ваши новости , комментировали , лайкали , делились с друзьями. Мы любим и ценим вас. Нам было с вами хорошо , надеемся , что вам с нами тоже». В соцсетях АТН также сообщают , что в скором времени может быть « реанимирован» проект « Шеремет и интернет».



