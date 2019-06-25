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Депутаты попросят Куйвашева придержать тарифы в Екатеринбурге

12:42, 25 Июнь 2019
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Фото: pixabay
В гордуме решили, что это поможет улучшить качество услуг.
Депутаты гордумы Екатеринбурга попросят губернатора Куйвашева заморозить коммунальные тарифы, рост которых традиционно ожидается в начале июля. Автор обращения Александр Колесников сообщил на заседании, что в последние пять лет тарифы выросли на 176%, сейчас в них также входит плата за вывоз мусора. Это может подстегнуть поставщиков к улучшению качества ресурсов. Депутат Андрей Пирожков предложил отложить этот вопрос и подкрепить документ ссылками на законодательство.

«Неужели кто-то считает, что губернатор не знает что тарифы растут. Может есть смысл предложить реальный механизм», — заявил он. Депутат Колесников возразил, что депутаты просто пользуются своим правом, чтобы обозначить проблему. Коллеги поддержали его инициативу большинством голосов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, губернатор, коммунальные тарифы, тарифы, Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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