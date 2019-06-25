Депутаты попросят Куйвашева придержать тарифы в Екатеринбурге

Депутаты гордумы Екатеринбурга попросят губернатора Куйвашева заморозить коммунальные тарифы , рост которых традиционно ожидается в начале июля. Автор обращения Александр Колесников сообщил на заседании , что в последние пять лет тарифы выросли на 176%, сейчас в них также входит плата за вывоз мусора. Это может подстегнуть поставщиков к улучшению качества ресурсов. Депутат Андрей Пирожков предложил отложить этот вопрос и подкрепить документ ссылками на законодательство.





« Не ужели кто-то считает , что губернатор не знает что тарифы растут. Может есть смысл предложить реальный механизм», — заявил он. Депутат Колесников возразил , что депутаты просто пользуются своим правом , чтобы обозначить проблему. Коллеги поддержали его инициативу большинством голосов.



