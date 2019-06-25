Через неделю закроется прием заявок на «Мисс Екатеринбург-2019»

Через неделю организаторы «Мисс Екатеринбург-2019» закроют сбор заявок на участие в городском конкурсе красоты. Но до 1 июля у девушек еще есть шанс заполнить анкету. Напоминаем вам критерии отбора: возраст от 18 до 25 лет, рост от 170 сантиметров и выше, отсутствие татуировок на открытых частях тела, не замужем и без детей. Участницами могут быть не только екатеринбурженки, но и студентки, которые приехали в столицу Урала из других городов.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе «Мисс Екатеринбург», каждый год организаторы конкурса красоты получают 300 заявок. Во время подготовки с девушками будут заниматься фитнес-тренеры, психологи, стилисты, педагоги по речи, танцам и актерскому мастерству. Участницы «Мисс Екатеринбург» встретятся с известными людьми, посетят спортивные и благотворительные мероприятия.