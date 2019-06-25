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Через неделю закроется прием заявок на «Мисс Екатеринбург-2019»

11:09, 25 Июнь 2019
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«Мисс Екатеринбург-2018» Арина Верина (слева)

Фото: ЕТВ
Кастинг среди претенденток проведут 8 июля.

Через неделю организаторы «Мисс Екатеринбург-2019» закроют сбор заявок на участие в городском конкурсе красоты. Но до 1 июля у девушек еще есть шанс заполнить анкету. Напоминаем вам критерии отбора: возраст от 18 до 25 лет, рост от 170 сантиметров и выше, отсутствие татуировок на открытых частях тела, не замужем и без детей. Участницами могут быть не только екатеринбурженки, но и студентки, которые приехали в столицу Урала из других городов.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе «Мисс Екатеринбург», каждый год организаторы конкурса красоты получают 300 заявок. Во время подготовки с девушками будут заниматься фитнес-тренеры, психологи, стилисты, педагоги по речи, танцам и актерскому мастерству. Участницы «Мисс Екатеринбург» встретятся с известными людьми, посетят спортивные и благотворительные мероприятия.

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Кастинг среди претенденток проведут 8 июля. Имя новой королевы город узнает 15 августа. Заявку на участие можно подать через сайт конкурса.

В прошлом году корону получила Арина Верина. Как выбирали красавицу в 2018-м, мы рассказывали здесь. Позднее Арина Верина взяла титул «Первая вице-мисс Россия».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, заявка, конкурс красоты, Мисс Екатеринбург, Свердловская область , Екатеринбург
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