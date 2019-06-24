«Будем расставаться»: Куйвашев припугнул мусорных операторов

Губернатор Евгений Куйвашев устроил разнос региональным мусорным операторам после того , как переполненный бак из Верхней Салды засветился в прямой линии Владимира Путина. Глава региона потребовал проследить за графиком вывоза мусора и быстрее провести перерасчет жителям после понижения тарифа. За работой будет следить министерство ЖКХ , сообщили в департаменте информполитики региона.





Губернатор сообщил , что пока в регионе обустроили только две тысячи контейнерных площадок из необходимых 6,3 тысячи мест , так что критика власти и операторов оправдана. Он призвал муниципальную власть заняться этим вопросом: « Если мы с вами за это лето не сдвинемся , и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов , не будут уточнены маршрутизация , сроки и порядки вывозы , имейте в виду , мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно», — заявил Евгений Куйвашев.





Также до конца месяца операторы должны перейти на экологичные мусоровозы с задней , а не боковой загрузкой , а также заключить договора с коммерческими организациями.





« Мне — полную информацию , а руководителям — вплоть до отстранения , если в течение июля не заключат [договоры]», — сказал Евгений Куйвашев.





