«Будем расставаться»: Куйвашев припугнул мусорных операторов
14:14, 24 Июнь 2019
Губернатор устроил разнос после того, как фото из Верхней Салды засветилось в прямой линии Путина.
Губернатор Евгений Куйвашев устроил разнос региональным мусорным операторам после того, как переполненный бак из Верхней Салды засветился в прямой линии Владимира Путина. Глава региона потребовал проследить за графиком вывоза мусора и быстрее провести перерасчет жителям после понижения тарифа. За работой будет следить министерство ЖКХ, сообщили в департаменте информполитики региона.
Губернатор сообщил, что пока в регионе обустроили только две тысячи контейнерных площадок из необходимых 6,3 тысячи мест, так что критика власти и операторов оправдана. Он призвал муниципальную власть заняться этим вопросом: «Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывозы, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно», — заявил Евгений Куйвашев.
Также до конца месяца операторы должны перейти на экологичные мусоровозы с задней, а не боковой загрузкой, а также заключить договора с коммерческими организациями.
«Мне — полную информацию, а руководителям — вплоть до отстранения, если в течение июля не заключат [договоры]», — сказал Евгений Куйвашев.
После того, как президент обратил внимание на мусорку в Верхней Салде, туда выехал замминистра ЖКХ Егор Свалов. Чтобы проверить, работала ли компания по графику, движения мусоровозов проследили по системе ГЛОНАС. Никаких нарушений выявить не удалось. Компания «Рифей», отвечающая за вывоз ТКО в Верхней Салде, заявила, что мусор в контейнеры могли подбросить нечестные предприниматели.
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