В Кольцово сели пять самолетов, которым помешал туман над Тюменью

В Кольцово вынужденно приземлились пять рейсов, летевших в Тюмень. Самолеты решили посадить в Екатеринбурге из-за сильного тумана над аэропортом Рощино. Всего вынужденную посадку совершили пять бортов, летевших в Тюмень из Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя, сообщили в пресс-службе Кольцово. Погода быстра наладилась и рейсы вылетели в пункт назначения.

В марте в Кольцово приземлились шесть самолетов, которые не смогли долететь до Челябинска. Аэропорт Баландино закрыли из-за сильного снегопада, который продолжался с 21:00 до 5:00 утра. В городе выпало 15 сантиметров осадков, а также поднялся туман. Пассажирам пришлось ждать вылета до шести часов.