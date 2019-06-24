В Кольцово сели пять самолетов, которым помешал туман над Тюменью
08:41, 24 Июнь 2019
Правда погода быстро наладилась.
В Кольцово вынужденно приземлились пять рейсов, летевших в Тюмень. Самолеты решили посадить в Екатеринбурге из-за сильного тумана над аэропортом Рощино. Всего вынужденную посадку совершили пять бортов, летевших в Тюмень из Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя, сообщили в пресс-службе Кольцово. Погода быстра наладилась и рейсы вылетели в пункт назначения.
В марте в Кольцово приземлились шесть самолетов, которые не смогли долететь до Челябинска. Аэропорт Баландино закрыли из-за сильного снегопада, который продолжался с 21:00 до 5:00 утра. В городе выпало 15 сантиметров осадков, а также поднялся туман. Пассажирам пришлось ждать вылета до шести часов.
Кодекс шоколатье
ЕТВ отправился на сладкое производство, чтобы узнать, как правильно готовят и едят шоколад.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
На сцене
Религиозная тема и театр