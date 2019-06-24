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В Екатеринбурге студентка создала изумрудное мороженое с витаминами

16:48, 24 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба УрГАУ
Чтобы сделать продукт полезным, девушка добавила в него спирулину. Водоросль замедляет старение, нормализует холестерин, препятствует развитию рака.

Выпускница Уральского государственного аграрного университета Мария Ефименко создала безлактозное мороженое, обогащенное белком, витаминами и микроэлементами. Девушка добавила в сладкий продукт спирулину, водоросль, которую применяют в медицине и косметологии, и специальный фермент. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УрГАУ, употребление водоросли в пищу замедляет старение, очищает кровь от токсинов, нормализует уровень холестерина, снижает утомляемость, а также препятствует развитию рака.

Мария Ефеменко отмечает, что «одной из серьезных медицинских проблем современности является избыточная масса тела и ожирение». «А проживание на Урале способствует дефициту в организме населения некоторых важных микроэлементов», — добавляет девушка. По словам преподавателя УрГАУ Алексея Степанова, важно и то, что продукт можно есть людям с непереносимостью молочного сахара. Он утверждает, что в России производят мало безлактозных продуктов. Себестоимость одного мороженого — девять с половиной рублей.

Кодекс шоколатье
ЕТВ отправился на сладкое производство, чтобы узнать, как правильно готовят и едят лакомство.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, разработка, студенты, УрГАУ, мороженое, Свердловская область , Екатеринбург
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