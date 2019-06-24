В Екатеринбурге студентка создала изумрудное мороженое с витаминами

Выпускница Уральского государственного аграрного университета Мария Ефименко создала безлактозное мороженое, обогащенное белком, витаминами и микроэлементами. Девушка добавила в сладкий продукт спирулину, водоросль, которую применяют в медицине и косметологии, и специальный фермент. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УрГАУ, употребление водоросли в пищу замедляет старение, очищает кровь от токсинов, нормализует уровень холестерина, снижает утомляемость, а также препятствует развитию рака.

Мария Ефеменко отмечает, что «одной из серьезных медицинских проблем современности является избыточная масса тела и ожирение». «А проживание на Урале способствует дефициту в организме населения некоторых важных микроэлементов», — добавляет девушка. По словам преподавателя УрГАУ Алексея Степанова, важно и то, что продукт можно есть людям с непереносимостью молочного сахара. Он утверждает, что в России производят мало безлактозных продуктов. Себестоимость одного мороженого — девять с половиной рублей.