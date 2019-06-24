В Екатеринбурге появились открытки со скверной историей
13:32, 24 Июнь 2019
Дизайнеры продолжают вспоминать.
Екатеринбургские дизайнеры продолжают вдохновляться протестами в сквере у Драмтеарта. Теперь о скверной истории решили напомнить производители открыток «Эмоции внутри». На одном из рисунков изображен боец Росгвардии, охранявший забор в мае, другой вариант — кулак, который вырывается из дерева и слоган «Екатеринбург — город, который смог». Купить открытки можно было на фестивале Sandarina. В Instagaram авторы рассказывают, что посетители охотно брали картинки на память.
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За месяц в Екатеринбурге появилась целая линейка скверных товаров, начиная от значков с забором и заканчивая носками с «городом храбрых бесов». Также события в сквере изображали художники из Екатеринбурга и даже из Испании. Протесты в сквере у Драмтеатра начались 13 мая, после того, как будущую площадку под храм святой Екатерины огородили забором. После стычек с охраной и полицией забор убрали, стройку свернули. Теперь новое место для собора должен определить опрос жителей.
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