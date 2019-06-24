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В Екатеринбурге появились открытки со скверной историей

13:32, 24 Июнь 2019
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Фото: emocii_vnutri
Дизайнеры продолжают вспоминать.
Екатеринбургские дизайнеры продолжают вдохновляться протестами в сквере у Драмтеарта. Теперь о скверной истории решили напомнить производители открыток «Эмоции внутри». На одном из рисунков изображен боец Росгвардии, охранявший забор в мае, другой вариант — кулак, который вырывается из дерева и слоган «Екатеринбург — город, который смог». Купить открытки можно было на фестивале Sandarina. В Instagaram авторы рассказывают, что посетители охотно брали картинки на память.
Кодекс шоколатье
ЕТВ отправился на сладкое производство, чтобы узнать, как правильно готовят и едят лакомство.
За месяц в Екатеринбурге появилась целая линейка скверных товаров, начиная от значков с забором и заканчивая носками с «городом храбрых бесов». Также события в сквере изображали художники из Екатеринбурга и даже из Испании. Протесты в сквере у Драмтеатра начались 13 мая, после того, как будущую площадку под храм святой Екатерины огородили забором. После стычек с охраной и полицией забор убрали, стройку свернули. Теперь новое место для собора должен определить опрос жителей.
Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, деревья, сквер, дизайн, открытка, Екатеринбург
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