«Уральские авиалинии» предложили полететь в Москву вместо Грузии
19:03, 24 Июнь 2019
Авиакомпания может без доплаты поменять направление.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предложила своим клиентам альтернативные Грузии направления, за которые не нужно доплачивать. По тем же билетам пассажиры смогут отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Азербайджан, Калининградскую область и другие места, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».
Перевозчик предлагает поменять Тбилиси и Батуми на Ереван, Бишкек, Ош, Ташкент, Душанбе и Худжанд. «Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля 2019 года, будет возвращена полная стоимость авиабилетов либо переоформлен маршрут перелета. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения», — отметили в авиакомпании.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Ограничения будут действовать с 8 июля. Запрет был инициирован после того, как 21 июня в Тбилиси начались протесты. Граждан Грузии возмутило то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Ограничения будут действовать с 8 июля. Запрет был инициирован после того, как 21 июня в Тбилиси начались протесты. Граждан Грузии возмутило то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия.
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