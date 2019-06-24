«Уральские авиалинии» предложили полететь в Москву вместо Грузии

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, Бишкек , Ош , Ташкент , Душанбе и Худжанд. « Пассажирам , купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля 2019 года , будет возвращена полная стоимость авиабилетов либо переоформлен маршрут перелета. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения», — отметили в авиакомпании.

Напомним , президент России Владимир Путин , временно запрещающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Ограничения будут действовать с 8 июля. Запрет был инициирован после того , как 21 июня в Тбилиси начались протесты. Граждан Грузии возмутило то , что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Напомнимпрезидент России Владимир Путин подписал указвременно запрещающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Ограничения будут действовать с 8 июля. Запрет был инициирован после тогокак 21 июня в Тбилиси начались протесты. Граждан Грузии возмутило точто депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Перевозчик предлагает поменять Тбилиси и Батуми на ЕреванБишкекОшТашкентДушанбе и Худжанд., — отметили в авиакомпании.

АвиакомпанияУральские авиалинии» предложила своим клиентам альтернативные Грузии направленияза которые не нужно доплачивать. По тем же билетам пассажиры смогут отправиться в МосквуСанкт-ПетербургАзербайджанКалининградскую область и другие местапишет РИАНовости» со ссылкой на пресс-службуУральских авиалиний».