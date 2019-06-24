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«Уральские авиалинии» предложили полететь в Москву вместо Грузии

19:03, 24 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»
Авиакомпания может без доплаты поменять направление.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» предложила своим клиентам альтернативные Грузии направления, за которые не нужно доплачивать. По тем же билетам пассажиры смогут отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Азербайджан, Калининградскую область и другие места, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».

Перевозчик предлагает поменять Тбилиси и Батуми на Ереван, Бишкек, Ош, Ташкент, Душанбе и Худжанд. «Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля 2019 года, будет возвращена полная стоимость авиабилетов либо переоформлен маршрут перелета. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения», — отметили в авиакомпании.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Ограничения будут действовать с 8 июля. Запрет был инициирован после того, как 21 июня в Тбилиси начались протесты. Граждан Грузии возмутило то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Уральские авиалинии , Екатеринбург, рейс
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