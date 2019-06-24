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Угонщики иномарок в Екатеринбурге могут сесть на десять лет 

13:04, 24 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Двое мужчин нанесли владельцам автомобилей ущерб в 4,5 миллиона рублей.

Полиция Екатеринбурга завершила расследование по делу угонщиков иномарок. По версии следствия, 32-летний местный житель и его сообщник закупили электронное оборудование, с помощью которого отключали противоугонную систему чужих автомобилей и уезжали на них. Машины прятали на территории области, а позже пристраивали, сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. Доходы делили между собой. Чаще всего угоняли марки Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4 и Lexus NX 200T. С мая по август 2018 года они смогли заработать 4,5 миллиона рублей.

Полицейские смогли выследить помещения, в которых стояли угнанные автомобили. Злоумышленников задержали. Все три машины нашли и вернули хозяевам. Одному из мужчин предъявили обвинении в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Дело его сообщника расследуют отдельно. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, угонщик, автомобиль, угон, иномарка, Екатеринбург
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