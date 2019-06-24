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Школьница из Екатеринбурга получила максимальный балл по двум ЕГЭ

09:21, 24 Июнь 2019
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Фото: pixavay
В прошлом году свердловские школьники получили 34 стобалльных результата.

В Екатеринбурге еще одна ученица гимназии № 9 Александра Петровская получила максимальный балл за ЕГЭ сразу в двух дисциплинах — по математике и физике. Девушку уже награждали знаком отличия «юные интеллектуалы Екатеринбурга». Еще одна выпускница гимназии Анастасия Пределина получила сто баллов сразу в трех дисциплинах ЕГЭ — математике, физике и русскому языку.

В 2018 году выпускники свердловских школ получили 34 стобалльных результата по ЕГЭ. Лучше всего ребята сдали русский язык. На него приходится 13 максимальных оценок. Семь человек получили сто баллов по информатике, три — по литературе, сообщили в пресс-службе мэрии. Также есть по два выпускника, которые не зря сдавали математику, обществознание и химию. В 2019 году ЕГЭ сдавали 18 тысяч свердловских выпускников. Окончательные результаты объявят 15 июля.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, школа, ЕГЭ, Екатеринбург
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