Свердловские электрички пойдут по новому графику
17:19, 24 Июнь 2019
Изменения коснутся трех поездов.
Движение ряда свердловских электричек изменится с 25 июня из-за ремонтных работ. 25–27 июня, 1-3, 9-11, 15–18 июля изменены маршруты рейсов № 6306 Шаля — Керамик (отправление в 12:25, до станции Шарташ) и № 7209 Керамик — Екатеринбург-Сортировочный. Поезд будет отправляться от станции Шарташ в 17:50.
В эти же даты изменится расписание поезда № 6643 Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский. Состав будет идти от станции Верхний Уфалей в 15:27 прибывать на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 18:15.
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