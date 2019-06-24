Свердловские электрички пойдут по новому графику

Движение ряда свердловских электричек изменится с 25 июня из-за ремонтных работ. 25–27 июня , 1-3 , 9-11 , 15–18 июля изменены маршруты рейсов № 6306 Шаля — Керамик ( отправление в 12:25 , до станции Шарташ) и № 7209 Керамик — Екатеринбург-Сортировочный. Поезд будет отправляться от станции Шарташ в 17:50.





В эти же даты изменится расписание поезда № 6643 Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский. Состав будет идти от станции Верхний Уфалей в 15:27 прибывать на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 18:15.