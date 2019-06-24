Суд закрыл свердловскую пекарню на три месяца из-за кишечной палочки

Торговый дом «Камхлеб» закрыли на три месяца за антисанитарию. Роспотребнадзор проверил пекарню и нашел там на столе для готовой продукции бактерии кишечной палочки, а в помещениях — фекалии грызунов. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, проверяющие также выяснили, что работники «Камхлеба» стирали одежду на грязном складе для ее хранения и не обучались дезинфекции.

Камышловский суд постановил закрыть пекарню на 90 суток, но руководство предприятия попыталось обжаловать решение. Вторая инстанция подтвердила, что в пекарне нарушают санитарные правила, и оставила первый вердикт. Единственное, что учел суд, — это временный запрет деятельности Роспотребнадзором от 24 мая 2019 года. Это время засчитали в срок наказания.