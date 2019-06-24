Спрос на сельхозтехнику в Свердловской области вырос на 16% за год
14:30, 24 Июнь 2019
Фермеры все чаще ищут трактористов-механизаторов.
Спрос на сельскохозяйственную технику в Свердловской области вырос на 16,2% за год, предложение — на 12,6%. Отрасль растет, и фермерам требуется все больше трактористов-механизаторов. Спрос на этих работников увеличился на 21,5% по стране, посчитали аналитики Avito.
Зарплата трактористов тоже подросла. В среднем сейчас она составляет 38,2 тысячи рублей. Свердловская область занимает 13 место по оплате труда этих специалистов. На Среднем Урале трактористом можно заработать 32,1 тысячи рублей.
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