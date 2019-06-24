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Школьница из Екатеринбурга накинула к 300 баллам за ЕГЭ еще 100

17:39, 24 Июнь 2019
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Фото: kremlin.ru
Анастасия Пределина из девятой гимназии сдала на максимум все четыре предмета.

Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина сдала на 100 баллов все четыре предмета. Ранее мы рассказывали, что школьница получила максимум по математике, русскому языку и физике. Теперь к этому списку добавилась информатика, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что ежегодно стобалльников по ЕГЭ становится больше.

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В этом году в регионе 19 стобалльников по химии, 11 по истории, семь по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и трое — по иностранному языку.

Юрий Биктуганов
министр общего и профессионального образования Свердловской области
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ЕГЭ школьники будут сдавать еще до 1 июля. Для участников экзамена в регионе работает «горячая линия». Позвонить можно по телефонам: 8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12, 312-00-04 (добавочный 090, 091, 094), 312-02-23.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, школьница, экзамены, ЕГЭ, Свердловская область , Екатеринбург, Юрий Биктуганов
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