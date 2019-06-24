Школьница из Екатеринбурга накинула к 300 баллам за ЕГЭ еще 100

Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина сдала на 100 баллов все четыре предмета. Ранее мы рассказывали, что школьница получила максимум по математике, русскому языку и физике. Теперь к этому списку добавилась информатика, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал, что ежегодно стобалльников по ЕГЭ становится больше.