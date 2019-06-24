Ростовские рестораторы украли у Славы ПТРК мстителя в черном

Художник из Екатеринбурга Слава ПТРК пожаловался, что его работу «Мститель в черном» украли ростовские рестораторы. Свое возмущение автор рисунка выразил на странице в Facebook. «Если вдруг вы стали забывать о том, как в России относятся к авторским правам, у меня есть для вас прекрасная иллюстрация из Ростова-на-Дону», — написал Слава ПТРК и прикрепил на своей странице скриншот поста Neon master Russia из Instagram.

Из Instagram следует, что надпись «в чем сила, брат?» сделали для заведения, которое скоро откроется. Мстителя рядом с надписью, скорее всего, нарисовали для этого же ресторана или кафе.