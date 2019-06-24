Погода испытает Екатеринбург громом и молнией
08:10, 24 Июнь 2019
Жаркие выходные постепенно сменятся прохладой и грозой.
Погода в Екатеринбурге только настроилась на летнюю волну — у нас тополинный пух, жара, ну и сам июнь. Но эта идилия продлится недолго. Понедельник начнется с +29 градусов. Небо будет ясным, но в чувство вас приведет легкий ветерок (до 11 метров в секунду). Придется повялиться в офисе, но зато вечером температура опустится до приятных +19 градусов. Можно отправиться домой пешком. Тем более, что уже во вторник, 25 июня, синоптики обещают переменную облачность и грозу. За окном будет +24 градуса.
Переменчивая погода сохранится и на следующий день. В среду солнце будут сменять гром, молнии и меланхолия. Постепенно вернется прохлада, днем за окном будет +20 градусов. В четверг, 27 июня, температура опустится еще на пару градусов, но зато почти прекратится дождь. В пятницу резких изменений ждать не стоит, те же +18 днем и облачное небо.
Завидуйте молча
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