Погода испытает Екатеринбург громом и молнией

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Переменчивая погода сохранится и на следующий день. В среду солнце будут сменять гром , молнии и меланхолия. Постепенно вернется прохлада , днем за окном будет +20 градусов. В четверг , 27 июня , температура опустится еще на пару градусов , но зато почти прекратится дождь. В пятницу резких изменений ждать не стоит , те же +18 днем и облачное небо.

Погода в Екатеринбурге только настроилась на летнюю волну — у нас тополинный пухжарану и сам июнь. Но эта идилия продлится недолго. Понедельник начнется с +29 градусов. Небо будет яснымно в чувство вас приведет легкий ветерокдо 11 метров в секунду). Придется повялиться в офисено зато вечером температура опустится до приятных +19 градусов. Можно отправиться домой пешком. Тем болеечто уже во вторник25 июнясиноптики обещают переменную облачность и грозу. За окном будет +24 градуса.