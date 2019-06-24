На Шарташе начали убираться даже дети

Это уже не первый раз, когда директор лесопарка решает вопрос с уборкой мусора с помощью других. Так, в мае традиционно прошли «Чистые игры», во время которых участники чистили территорию парка на скорость. Еще в мае Артур Зиганшин просил депутатов почистить поселок рядом с Шарташом.