На Шарташе начали убираться даже дети
10:06, 24 Июнь 2019
Теперь каждую недели в лесопарке проводят квест, на котором ребята избавляются от мусора.
Шарташский лесопарк каждую неделю стали убирать дети. За ребятами закрепляют зеленый участок, который они должны избавить от мусора. Уборка проходит в формате квеста. «Игра и спасение природы», — написал директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин в Instagram и добавил, что гордится детьми, которые помогают «не словом, а делом».
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Это уже не первый раз, когда директор лесопарка решает вопрос с уборкой мусора с помощью других. Так, в мае традиционно прошли «Чистые игры», во время которых участники чистили территорию парка на скорость. Еще в мае Артур Зиганшин просил депутатов почистить поселок рядом с Шарташом.
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