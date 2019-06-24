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На Шарташе начали убираться даже дети

10:06, 24 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Теперь каждую недели в лесопарке проводят квест, на котором ребята избавляются от мусора.

Шарташский лесопарк каждую неделю стали убирать дети. За ребятами закрепляют зеленый участок, который они должны избавить от мусора. Уборка проходит в формате квеста. «Игра и спасение природы», — написал директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин в Instagram и добавил, что гордится детьми, которые помогают «не словом, а делом».

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Наши маленькие помощники за экологию не словом, а делом🌿 ⠀ Каждую неделю «зелёный десант» @school_jlider высаживается в Шарташском парке, чтобы сделать его чище. За ребятами закреплён участок, который они убирают. Уборка проход в форме квеста, чтобы совместить приятное с полезным — игра и спасение природы. ⠀ Мы гордимся нашими ребятами! Казалось бы, собрать мусор совсем несложно, зато сколько пользы. ⠀ ➡️ Присоединяйтесь! Запись по телефону или в What’s App 8 (922) 134-89-96 #шарташ #шарташскийлесопарк #нашшарташ #чистыйшарташ #субботникнашарташе #делаемпарк

Публикация от Артур Зиганшин (@artur_ziganshin96)

Это уже не первый раз, когда директор лесопарка решает вопрос с уборкой мусора с помощью других. Так, в мае традиционно прошли «Чистые игры», во время которых участники чистили территорию парка на скорость. Еще в мае Артур Зиганшин просил депутатов почистить поселок рядом с Шарташом.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, дети, уборка мусора, парк, Шарташский лесопарк, Екатеринбург, Артур Зиганшин
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