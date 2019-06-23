Смог в Свердловской области продержится до вечера вторника
13:22, 23 Июнь 2019
Удушливая пелена дыма и выхлопных газов уйдет после 20 часов 25 июня.
Смог накрыл Свердловскую область на четыре дня. Если вечером в пятницу вы заметили, что не можете свободно дышать, скорее всего, виноват он. Как сообщили ЕТВ в Уралгидрометцентре, удушливая пелена дыма и выхлопных газов останется с нами до 20 часов вторника, 25 июня. В регионе объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
Чтобы минимизировать вред от смога, старайтесь в эти дне меньше находиться на улице и проветривать помещение. Кроме того, не пылите дома дополнительно: не курите, не пользуйтесь газовой плитой, не пылесосьте.
Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь — но изменить ситуацию можем только мы.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
На сцене
Религиозная тема и театр
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.