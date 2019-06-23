Смог в Свердловской области продержится до вечера вторника

Смог накрыл Свердловскую область на четыре дня. Если вечером в пятницу вы заметили, что не можете свободно дышать, скорее всего, виноват он. Как сообщили ЕТВ в Уралгидрометцентре, удушливая пелена дыма и выхлопных газов останется с нами до 20 часов вторника, 25 июня. В регионе объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Чтобы минимизировать вред от смога, старайтесь в эти дне меньше находиться на улице и проветривать помещение. Кроме того, не пылите дома дополнительно: не курите, не пользуйтесь газовой плитой, не пылесосьте.