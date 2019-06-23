Екатеринбуржцы выстроились в слово «помним» на площади 1905 года
Екатеринбуржцы приняли участие в акции «Свеча памяти», которая прошла накануне, 22 июня. Они выстроились в слово «помним» и зажгли свечи, с которыми прошлись от дома Севастьянова до площади 1905 года. Среди участников акции были министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина и ее заместитель Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и другие.
Таким образом екатеринбуржцы почтили память тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. А их было много — всего 27 миллионов человек. На фронт в те годы ушли 730 тысяч свердловчан, рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.
К участникам акции «Свеча памяти» обратился заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что уральцы внесли значительный вклад в победу. «Здесь ковался и меч, и щит, здесь ковалось оружие. Отсюда не только уходили люди на фронт, духовно поддерживали страну, потому что отсюда вещало Совинформбюро голосом Левитана. Сюда эвакуировались люди, которые, по сути, нашли здесь вторую судьбу», — заявил Креков.
ЕТВ писал об истории екатеринбургских памятников, которые посвятили отважным защитникам Родины. Тексты вы можете почитать ниже.