Екатеринбуржцы выстроились в слово «помним» на площади 1905 года

Екатеринбуржцы приняли участие в акции «Свеча памяти», которая прошла накануне, 22 июня. Они выстроились в слово «помним» и зажгли свечи, с которыми прошлись от дома Севастьянова до площади 1905 года. Среди участников акции были министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина и ее заместитель Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и другие.

Таким образом екатеринбуржцы почтили память тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. А их было много — всего 27 миллионов человек. На фронт в те годы ушли 730 тысяч свердловчан, рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.