В траурный день Екатеринбург отправил горсть уральской земли в Москву

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Замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников передал замкомандущего войсками ЦВО Евгению Поплавскому кисет с уральской землей — регион присоединился к акции « Горсть памяти». Землю собрали с братских могил тех , кто погиб в Великую Отечественную войну в госпиталях на территории области. Кисет отправится в Москву , где его содержимое заложат в гильзы артиллерийских снарядов. Их расставят по периметру храма ВС РФ , который построят в парке « Патриот».

В дань памяти жертв Великой Отечественной войны сегодня22 июняна Широкореченском военно-мемориальном комплексе прошла траурная церемония. Ветеранычиновники мэриив том числе глава Екатеринбурга Александр Высокинскийдепутаты гордумыобщественникидипломаты и военные возложили цветы. Павших в кровопролитной войне почтили минутой памяти ровно в 12:00.