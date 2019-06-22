В траурный день Екатеринбург отправил горсть уральской земли в Москву
16:34, 22 Июнь 2019
Свердловская область присоединилась к всероссийской акции «Горсть памяти».
В дань памяти жертв Великой Отечественной войны сегодня, 22 июня, на Широкореченском военно-мемориальном комплексе прошла траурная церемония. Ветераны, чиновники мэрии, в том числе глава Екатеринбурга Александр Высокинский, депутаты гордумы, общественники, дипломаты и военные возложили цветы. Павших в кровопролитной войне почтили минутой памяти ровно в 12:00.
Замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников передал замкомандущего войсками ЦВО Евгению Поплавскому кисет с уральской землей — регион присоединился к акции «Горсть памяти». Землю собрали с братских могил тех, кто погиб в Великую Отечественную войну в госпиталях на территории области. Кисет отправится в Москву, где его содержимое заложат в гильзы артиллерийских снарядов. Их расставят по периметру храма ВС РФ, который построят в парке «Патриот».
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Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга
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