Путин запретил «Уральским авиалиниям» летать в Грузию

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« Авиакомпания „ Уральские авиалинии“ закрыла продажу авиабилетов в Грузию. Пассажирам , купившим билеты , будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения. Горячая линия откроется в понедельник , 24 июня. Следите за новостями на сайте авиакомпании и на страницах в социальных сетях. До 8 июля все рейсы в Тбилиси , Батуми и Кутаиси будут выполнены в соответствии с расписанием», — говорится в официальном заявлении « Уральских авиалиний».





Рейсы отменят также и другие авиакомпании , которые летают в Грузию — в том числе, « Аэрофлот» и « Победа».





Правительству РФ президент поручил вернуть всех российских туристов , находящихся сейчас на территории Грузии. Министерство иностранных дел будет координировать действия с Тбилиси в обеспечении безопасности россиян.

Запрет объясняется обеспечением национальной безопасности и был инициирован после того , как 21 июня в Тбилиси начались протесты. Граждан Грузии возмутило то , что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия.







КомпанияУральские авиалинии» закрыла продажу билетов в Грузию после тогокак Владимир Путин подписал указвременно запрещающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Ограничения будут действовать с 8 июляговорится в документеопубликованном на официальном сайте президента России. Туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажу путевок в Грузию.