Путин запретил «Уральским авиалиниям» летать в Грузию
09:24, 22 Июнь 2019
Ограничения для российских перевозчиков ввели после протестов в Тбилиси.
Компания «Уральские авиалинии» закрыла продажу билетов в Грузию после того, как Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Ограничения будут действовать с 8 июля, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте президента России. Туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажу путевок в Грузию.
«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ закрыла продажу авиабилетов в Грузию. Пассажирам, купившим билеты, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения. Горячая линия откроется в понедельник, 24 июня. Следите за новостями на сайте авиакомпании и на страницах в социальных сетях. До 8 июля все рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси будут выполнены в соответствии с расписанием», — говорится в официальном заявлении «Уральских авиалиний».
Рейсы отменят также и другие авиакомпании, которые летают в Грузию — в том числе, «Аэрофлот» и «Победа».
Правительству РФ президент поручил вернуть всех российских туристов, находящихся сейчас на территории Грузии. Министерство иностранных дел будет координировать действия с Тбилиси в обеспечении безопасности россиян.
Запрет объясняется обеспечением национальной безопасности и был инициирован после того, как 21 июня в Тбилиси начались протесты. Граждан Грузии возмутило то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия.
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