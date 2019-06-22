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Путин запретил «Уральским авиалиниям» летать в Грузию

09:24, 22 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Ограничения для российских перевозчиков ввели после протестов в Тбилиси.
Компания «Уральские авиалинии» закрыла продажу билетов в Грузию после того, как Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Ограничения будут действовать с 8 июля, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте президента России. Туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продажу путевок в Грузию.

«Авиакомпания Уральские авиалинии“ закрыла продажу авиабилетов в Грузию. Пассажирам, купившим билеты, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения. Горячая линия откроется в понедельник, 24 июня. Следите за новостями на сайте авиакомпании и на страницах в социальных сетях. До 8 июля все рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси будут выполнены в соответствии с расписанием», — говорится в официальном заявлении «Уральских авиалиний».

Рейсы отменят также и другие авиакомпании, которые летают в Грузию — в том числе, «Аэрофлот» и «Победа».

Правительству РФ президент поручил вернуть всех российских туристов, находящихся сейчас на территории Грузии. Министерство иностранных дел будет координировать действия с Тбилиси в обеспечении безопасности россиян.

Запрет объясняется обеспечением национальной безопасности и был инициирован после того, как 21 июня в Тбилиси начались протесты. Граждан Грузии возмутило то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия.



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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Уральские авиалинии , перелет, авиакомпания , Владимир Путин
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