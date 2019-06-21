Жители Екатеринбурга смогут подготовить дачу к отдыху за 50 тысяч
10:09, 21 Июнь 2019
В Москве набор из пяти самых популярных вещей обойдется на десять тысяч дороже.
На летнее обустройство дачи в районе Екатеринбурга придется потратить 51 тысячу рублей. В этот набор входит пять самых нужных вещей по версии дачников. Дороже всего обойдутся дачные качели, на которые придется потратить 13 тысяч рублей, выяснили аналитики Яндекс. Маркета. На втором месте бассейн, средняя цена которого 12 тысяч рублей. Также дачникам понадобится мангал за 9,8 тысячи, биотуалет за 8,4 тысячи и газонокосилка за семь.
Дороже всего такой набор обойдется покупателям в Москве, дачникам придется отложить на эти цели 60,8 тысячи рублей. А самые низкие цены оказались в Нижнем Новгороде — 48,2 тысячи рублей. Дачи в окрестностях Екатеринбурга тем временем подешевели на 8% и теперь стоят в среднем 1,2 миллиона рублей.
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