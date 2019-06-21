Волонтеры показали болеющему мальчику из Екатеринбурга лошадку
16:30, 21 Июнь 2019
Родион Помазкин борется с заболеванием, которое угрожает его жизни.
Болеющему мальчику из Екатеринбурга исполнили мечту: трехлетнему Родиону Помазкину показали лошадь. Об этом ЕТВ рассказали в загородном конном клубе «Белая лошадь».
Родион борется с заболеванием, которое угрожает его жизни, и большую часть времени передвигается на коляске. Мальчику очень нравятся красивые статные животные. Дома юный екатеринбуржец играет с резиновой лошадкой, но он мечтал увидеть настоящую. Акция прошла в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной»
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