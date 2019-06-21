В пику Минтрансу: жителей Екатеринбурга спросят про вторую ветку метро

Депутат гордумы Владимир Крицкий предложил провести опрос о необходимости строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Этот вопрос он внес на внеочередном заседании госдумы Екатеринбурга. Негодование депутата вызвало заключение Минтранса , в котором финансирование проекта новых станций назвали нецелесообразным из-за снижения пассажиропотока.





« Нужно изучить мнение горожан , чтобы никто не трактовал это письмо как ненужность метро городу. Это просто мнение министерства. Мы потеряли два миллиона пассажиров , потому что у нас не было подвижного состава и пришлось увеличить интервал движения. Делаем выводы не зная ситуации», — считает Владимир Крицкий.





, пассажиропоток падает , а остальные виды транспорта хорошо развиваются. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил , что проектирование продолжат на деньги из , что его поддержали на всех уровнях власти , в том числе президент Владимир Путин.

Министерство транспорта РФ рекомендовало о премьер-министру отказаться от выделения средств из федерального бюджета на неэффективный проект. Согласно документу ЕАНпассажиропоток падаета остальные виды транспорта хорошо развиваются. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявилчто проектирование продолжат на деньги из местного бюджета. На 2019 год на эти цели заложено 150 миллионов рублей. Вторую ветку метро планируют построить к 300-летию Екатеринбурга. За проект уже вступился полпред президента по УрФО Николай Цуканов. Он сообщилчто его поддержали на всех уровнях властив том числе президент Владимир Путин.







