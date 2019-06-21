Уральская столовая заплатит 40 тысяч за антисанитарию в детском лагере

Комбинат общественного питания в Красноуфимске, расположенный в педагогическом колледже, заплатит 40 тысяч рублей за антисанитарию на кухне. В июле–августе 2018 года работники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в летний детский лагерь, который организовали на базе колледжа. При проверке у специалистов возникли вопросы к хранению и приготовлению продуктов, к содержанию помещений. Также Роспотребнадзор увидел, что работники столовой не соблюдают требования к системам хозяйственно-бытового обслуживания.

Красноуфимский районный суд оштрафовал организацию на 40 тысяч рублей, но комбинат обжаловал постановление. Предприятие настаивало, что проверка прошла с нарушениями, но вторая инстанция оставила в силе прежнее решение, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.