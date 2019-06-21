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Торопитесь: понедельник в Екатеринбурге начнется с опрессовок

09:29, 21 Июнь 2019
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Фото: pixabay
В выходные вода станет прохладнее, но вы можете успеть.
С 24 по 27 июня в Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок. До начала испытаний горячую воду в трубах охладят до 40 градусов, а к понедельнику отключат совсем. Гидравлические испытания теплосетей в Екатеринбурге и Верхней Пышме начнутся 24 июня в 23:00 и продлятся до 7:00 25 июня, сообщили в пресс-службе ЕТК. Следующие два дня (с 00:00 26 до 6:00 27 июня) проверят тепломагистрали. В Березовском опрессовки начнутся в 9:00 25 июня, а закончатся в 6:00 27 июня.

На время испытаний автомобилистов просят не оставлять машины в охранных зонах теплотрасс. А владельцам городских подвальных помещений рекомендуют перенести ценные вещи, которые могут пострадать от затопления. Опрессовки в Екатеринбурге сдвинулись из-за «Иннопрома».
Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь — но изменить ситуацию можем только мы.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, опрессовки, Свердловская область , Екатеринбург
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