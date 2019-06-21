Торопитесь: понедельник в Екатеринбурге начнется с опрессовок

С 24 по 27 июня в Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок. До начала испытаний горячую воду в трубах охладят до 40 градусов , а к понедельнику отключат совсем. Гидравлические испытания теплосетей в Екатеринбурге и Верхней Пышме начнутся 24 июня в 23:00 и продлятся до 7:00 25 июня , сообщили в пресс-службе ЕТК. Следующие два дня ( с 00:00 26 до 6:00 27 июня) проверят тепломагистрали. В Березовском опрессовки начнутся в 9:00 25 июня , а закончатся в 6:00 27 июня.



