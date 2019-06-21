Свердловские полицейские спасли немцев на Тюменском тракте

Экипаж ДПС спас немецких туристов , которые возвращались с озера Байкал по Тюменскому тракту. Двое мужчин передвигались на старом советском грузовике , который заглох посреди дороги. Туристы пытались его починить , но ничего не вышло. Вскоре их автомобиль заметили и направили на помощь экипаж ДПС из Талицы. Гости из Германии не знали русский язык , но смогли вести переговоры с помощью переводчика в телефоне.





« Сотрудники ГИБДД вызвали спецтехнику , и не привычным для них способом объяснили , что подмога скоро прибудет», — сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.





Грузовик отвезли в Пышму на эвакуаторе и смогли починить. После этого путешественники продолжили дорогу. Туристы поблагодарили полицейских за помощь и вручили им наклейки автопробега « Германия-Байкал». В своей стране они обещали рассказать о доброте российских инспекторов. « Vielen Dank, russische Polizisten!» ( Большое спасибо , российские

полицейские), — несколько раз повторили они.