Свердловские полицейские спасли немцев на Тюменском тракте
13:59, 21 Июнь 2019
Путешественники возвращались с Байкала и заглохли посреди дороги.
Экипаж ДПС спас немецких туристов, которые возвращались с озера Байкал по Тюменскому тракту. Двое мужчин передвигались на старом советском грузовике, который заглох посреди дороги. Туристы пытались его починить, но ничего не вышло. Вскоре их автомобиль заметили и направили на помощь экипаж ДПС из Талицы. Гости из Германии не знали русский язык, но смогли вести переговоры с помощью переводчика в телефоне.
«Сотрудники ГИБДД вызвали спецтехнику, и не привычным для них способом объяснили, что подмога скоро прибудет», — сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Грузовик отвезли в Пышму на эвакуаторе и смогли починить. После этого путешественники продолжили дорогу. Туристы поблагодарили полицейских за помощь и вручили им наклейки автопробега «Германия-Байкал». В своей стране они обещали рассказать о доброте российских инспекторов. «Vielen Dank, russische Polizisten!» (Большое спасибо, российские
полицейские), — несколько раз повторили они.
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