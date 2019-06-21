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С мая в Свердловской области произошло полсотни ДТП с мотоциклистами

10:46, 21 Июнь 2019
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сотрудники госавтоинспекции просят быть аккуратнее на дорогах.

Лето принесло на Урал не только теплую погоду, но и множество аварий с участием мотоциклистов. С мая 2019 года госавтоинспекция зафиксировала 57 дорожно-транспортных происшествий с байкерами. В них погибли шесть человек, еще 56 получили травмы, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. Большинство аварий произошли по вине мотоциклистов, которые превышали скорость, выезжали на встречные полосы, неправильно перестраивались и обгоняли другие машины.

Работники свердловской госавтоинспекции регулярно патрулируют дороги. А мотопатрули работают с байкерами и объясняют им, как избежать аварии. Этим летом мотопатрули выезжают в Полевской и Верхнюю Пышму. ГИБДД требует, чтобы мотоциклисты соблюдали правила дорожного движения и использовали специальную экипировку, чтобы минимизировать травмы в случае ДТП.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ГИБДД, мотоцикл, авария, ДТП, Свердловская область , Екатеринбург
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