С мая в Свердловской области произошло полсотни ДТП с мотоциклистами

Лето принесло на Урал не только теплую погоду, но и множество аварий с участием мотоциклистов. С мая 2019 года госавтоинспекция зафиксировала 57 дорожно-транспортных происшествий с байкерами. В них погибли шесть человек, еще 56 получили травмы, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. Большинство аварий произошли по вине мотоциклистов, которые превышали скорость, выезжали на встречные полосы, неправильно перестраивались и обгоняли другие машины.

Работники свердловской госавтоинспекции регулярно патрулируют дороги. А мотопатрули работают с байкерами и объясняют им, как избежать аварии. Этим летом мотопатрули выезжают в Полевской и Верхнюю Пышму. ГИБДД требует, чтобы мотоциклисты соблюдали правила дорожного движения и использовали специальную экипировку, чтобы минимизировать травмы в случае ДТП.