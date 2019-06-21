«Рифей» переложил вину за мусор в Верхней Салде, который увидел Путин
10:30, 21 Июнь 2019
Мусорный оператор считает, что площадку захламили предприниматели.
Мусорный оператор «Рифей» объяснил, почему в Верхней Салде оказалась захламленная контейнерная площадка. Фотография из уральского города попала в прямую линию Владимира Путина как иллюстрация к проблемам мусорной реформы. Речь идет о контейнерной площадке у дома на Карла Маркса, 25. Оператор заявил, что жители пожаловались на мусор вечером, 18 июня, а утром спецтехника прибыла на место и очистила территорию. В «Рифее» считают, что в захламлении площадки могли быть виновны предприниматели, которые не заключили договор на вывоз ТКО и подбрасывают мусор на ближайшую площадку жилого дома. На первом этаже в соседнем здании и правда есть продуктовый магазин.
«Зачастую они блокируют подход к бакам жителям и может создаваться впечатление, что отходы не вывозились транспортировщиком», — заявили в «Рифее».
После того, как президент обратил внимание на мусорку в Верхней Салде, туда выехал замминистра ЖКХ Егор Свалов. По поручению губернатора Куйвашева он должен проверить график вывоза мусора и скорректировать его. Прокуратура организовала проверку. В Верхней Салде также побывал депутат Госудумы Андрей Альшевских. Он отметил, что после «минутки позора» в городе стало чисто.
«Остается нагрянуть в город внезапно. Тогда станет ясно, вывозят здесь бытовые отходы часто и качественно или службы понимают только нагоняи», — написал он на своей странице в Facebook.
Жителей Северной зоны просят сообщать о переполненных площадках напрямую региональному оператору по телефонам 8(3435)363-377, 8(3438)494-104, 8 800 250 32 42.
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