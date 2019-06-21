«Рифей» переложил вину за мусор в Верхней Салде, который увидел Путин

« Рифей» объяснил , почему в Верхней Салде оказалась захламленная контейнерная площадка. Фотография из уральского города попала , 25. Оператор заявил , что жители пожаловались на мусор вечером , 18 июня , а утром спецтехника прибыла на место и очистила территорию. В « Рифее» считают , что в захламлении площадки могли быть виновны предприниматели , которые не заключили договор на вывоз ТКО и подбрасывают мусор на ближайшую площадку жилого дома. На первом этаже в соседнем здании и правда есть продуктовый магазин. Мусорный операторРифей» объяснилпочему в Верхней Салде оказалась захламленная контейнерная площадка. Фотография из уральского города попала в прямую линию Владимира Путина как иллюстрация к проблемам мусорной реформы. Речь идет о контейнерной площадке у дома на Карла Маркса25. Оператор заявилчто жители пожаловались на мусор вечером18 июняа утром спецтехника прибыла на место и очистила территорию. ВРифее» считаютчто в захламлении площадки могли быть виновны предпринимателикоторые не заключили договор на вывоз ТКО и подбрасывают мусор на ближайшую площадку жилого дома. На первом этаже в соседнем здании и правда есть продуктовый магазин.

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После того , как президент обратил внимание на мусорку в Верхней Салде , туда выехал замминистра ЖКХ Егор Свалов. По поручению губернатора Куйвашева он должен проверить график вывоза мусора и скорректировать его. Прокуратура организовала проверку. В Верхней Салде также побывал депутат Госудумы Андрей Альшевских. Он отметил , что после « минутки позора» в городе стало чисто.





« Остается нагрянуть в город внезапно. Тогда станет ясно , вывозят здесь бытовые отходы часто и качественно или службы понимают только нагоняи», — написал он на своей странице в Facebook.



, 8(3438)494-104 , 8 800 250 32 42.



Жителей Северной зоны просят сообщать о переполненных площадках напрямую региональному оператору по телефонам 8(3435)363-3778(3438)494-1048 800 250 32 42.

», — заявили вРифее».