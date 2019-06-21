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«Рифей» избежал наказания за мусор в Верхней Салде, замеченный Путиным

16:20, 21 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Министерство ЖКХ не нашло нарушений в работе регионального оператора.

Замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов побывал в Верхней Салде, жители которой пожаловались на переполненные мусорные баки в прямой линии Владимира Путина. За вывоз отходов в городе отвечает региональный оператор «Рифей». Чтобы проверить, работала ли компания по графику, движения мусоровозов проследили по системе ГЛОНАС. Никаких нарушений выявить не удалось, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Данные спутниковой навигации показывают, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок, а в некоторых случаях совершались двойные рейсы. Системных недоработок в городе нет», — сообщил Егор Свалов.

В компании «Рифей» заявили, что жители пожаловались на переполненные баки утром, 18 июня. Мусор вывезли на следующий день. Оператор считает, что площадку захламили предприниматели, которые не заключили договор на вывоз ТКО. Егор Свалов посоветовал региональному оператору внимательнее следить за графиком и поставить дополнительные контейнерные площадки. До конца 2019 года в городе поставят еще 20 контейнерных площадок.

После того, как президент обратил внимание на мусорку в Верхней Салде, туда выехал замминистра ЖКХ Егор Свалов. По поручению губернатора Куйвашева он должен проверить график вывоза мусора и скорректировать его. Прокуратура организовала проверку. В Верхней Салде также побывал депутат Госудумы Андрей Альшевских. Он отметил, что после «минутки позора» в городе стало чисто.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , мусор, Мусорный тариф, тарифы, Министерство ЖКХ, прямая линия, президент РФ, Владимир Путин
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