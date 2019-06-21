Первый канал снял документальный фильм о лидере группы «Чайф»

Первый канал снял документальный фильм о Владимире Шахрине «Жить надо в «Чайф». Кинокартину покажут в воскресенье, 23 июня, в 23:40 по московскому времени. В анонсе к фильму говорится, что Шахрин — «нестандартный рокер». Он спортивный, непьющий и любящий одну женщину на протяжении всей жизни. «Сам он искренне считает, что по жизни нужно быть проще: «Бутылка кефира, полбатона — что еще нужно для счастья?» — указано в описании.

Чтобы подготовить фильм, съемочная группа отправилась с «Чайфом» в тур и пообщалась с известными людьми такими, как Сергей Светлаков, Вячеслав Бутусов, Борис Гребенщиков и другие.

Завтра, 22 июня, у Владимира Шахрина юбилей. Ему исполнится 60 лет.