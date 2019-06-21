На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат выезд на встречку

На десяти участках Пермского тракта ограничат выезд на встречную полосу. На расстоянии с 204 по 326 километр появятся желтые структурные линии горизонтальной разметки. Они должны вызывать вибрацию автомобиля во время поездки, чтобы привлечь его внимание водителя к опасной дорожной обстановке, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». Участок решили усовершенствовать из-за опасности ДТП со встречным столкновением транспорта и съездом с дороги. Водителей просят быть внимательней. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону 8-800-200-63-06.

Чтобы улучшить безопасность на другой федеральной трассе М5 «Урал» решили ликвидировать наземный пешеходный переход у поселка Торфяник. Это должно увеличить пропускную способность на участке и разделить транспортные пешеходные потоки. У пешеходов остался другой переход выше по трассе.