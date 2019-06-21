Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат выезд на встречку

17:00, 21 Июнь 2019
chsmchs.jpg
Фото: pixabay
Внимание водителей будут привлекать структурной разметкой.

На десяти участках Пермского тракта ограничат выезд на встречную полосу. На расстоянии с 204 по 326 километр появятся желтые структурные линии горизонтальной разметки. Они должны вызывать вибрацию автомобиля во время поездки, чтобы привлечь его внимание водителя к опасной дорожной обстановке, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора». Участок решили усовершенствовать из-за опасности ДТП со встречным столкновением транспорта и съездом с дороги. Водителей просят быть внимательней. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону 8-800-200-63-06.

Чтобы улучшить безопасность на другой федеральной трассе М5 «Урал» решили ликвидировать наземный пешеходный переход у поселка Торфяник. Это должно увеличить пропускную способность на участке и разделить транспортные пешеходные потоки. У пешеходов остался другой переход выше по трассе.

Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь — но изменить ситуацию можем только мы.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «На трассе Пермь — Екатеринбург ограничат выезд на встречку»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Уралуправтодор, трасса , разметка, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
На сцене
Религиозная тема и театр
Религиозная тема и театр
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.