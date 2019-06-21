«Город храбрых бесов»: скверной истории в Екатеринбурге сделали мерч

Сегодня, 21 июня, носки появятся в продаже. Пока их нет на сайте компании. Подписчикам Telegram-канала обещают скидки. Но носки с крылатым выражением достанутся не всем. Всего St.Friday планирует выпустить 100 пар.

Напомним, протесты в сквере начались 13 мая. Неделю екатеринбуржцы штурмовали сквер, защищая его от строительства храма. Московский журналист Владимир Соловьев назвал уральскую столицу «городом бесов», а в начале этой недели, 17 июня, указатель с такой надписью появился на въезде в Екатеринбург. Потом его убрали. Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что это неприятные слова. «Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых“», — предложил губернатор.