«Город храбрых бесов»: скверной истории в Екатеринбурге сделали мерч
Создатель питерской компании St. Friday Socks Rus, екатеринбуржец Сергей Тонков выпустил серию носков с надписью «Город храбрых бесов». Таким образом он решил объединить слова журналиста Владимира Соловьева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Решили разрешить споры вокруг того, является ли Екатеринбург городом бесов или городом храбрых. В конце концов, у этой истории должен был появиться мерч. Вот наша версия», — написал Тонков на странице в Facebook.
Сегодня, 21 июня, носки появятся в продаже. Пока их нет на сайте компании. Подписчикам Telegram-канала обещают скидки. Но носки с крылатым выражением достанутся не всем. Всего St.Friday планирует выпустить 100 пар.
Напомним, протесты в сквере начались 13 мая. Неделю екатеринбуржцы штурмовали сквер, защищая его от строительства храма. Московский журналист Владимир Соловьев назвал уральскую столицу «городом бесов», а в начале этой недели, 17 июня, указатель с такой надписью появился на въезде в Екатеринбург. Потом его убрали. Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что это неприятные слова. «Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых“», — предложил губернатор.