Две тысячи свердловчанок получили ежемесячные выплаты по маткапиталу

Две тысячи свердловских семей получили выплаты по материнскому капиталу. Для Среднего Урала эта сумма составляет 11 тысяч рублей. В Пенсионом фонде рассказали об условиях, при которых матери могут претендовать на выплату.



Так, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на двенадцать и на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если величина окажется меньше полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на выплату. Так сделали уже две тысячи свердловских семей.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение полутора лет после рождения второго ребенка. Если обратиться в первые полгода, то семья получит деньги за все прошедшие месяцы. Когда ребенку исполнится полтора года, выплаты прекращаются. Заявления принимают в клиентской службе Пенсионного фонда России, МФЦ и личном кабинете на сайте ПФР.