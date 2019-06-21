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Две тысячи свердловчанок получили ежемесячные выплаты по маткапиталу

14:50, 21 Июнь 2019
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Фото: pixabay
В Пенсионном фонде рассказали, кто может претендовать на дополнительные средства.

Две тысячи свердловских семей получили выплаты по материнскому капиталу. Для Среднего Урала эта сумма составляет 11 тысяч рублей. В Пенсионом фонде рассказали об условиях, при которых матери могут претендовать на выплату.

Так, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на двенадцать и на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если величина окажется меньше полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на выплату. Так сделали уже две тысячи свердловских семей.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение полутора лет после рождения второго ребенка. Если обратиться в первые полгода, то семья получит деньги за все прошедшие месяцы. Когда ребенку исполнится полтора года, выплаты прекращаются. Заявления принимают в клиентской службе Пенсионного фонда России, МФЦ и личном кабинете на сайте ПФР.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Материнский капитал, Свердловская область , семьи
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