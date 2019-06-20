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Высокинский решил пощадить екатеринбургские киоски с кофемашинами

18:24, 20 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Мэр решил оставить фудкары, которые пользуются популярностью у жителей.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский о новом видении реформы нестационарных торговых объектов, которая напугала владельцев киосков. Ранее планировалось, что такие торговые точки выселят на окраины города, в основном, на конечные остановочные пункты и в новые районы, куда невыгодно заходить крупным предпринимателям. Исключение мэр планировал сделать для палаток с мороженым и печатных киосков. Теперь мэр заявил, что особое отношение будет к кофейням и точкам общественного питания, так как они наиболее востребованы горожанами. Только они обратятся в фудкары. На конечных остановках должны отстроить полноценные кафе, где можно погреться.

«Мы говорим о том, что фудкары и временные торговые точки должны оставаться — и кофе-машины, и точки продаж горячего питания. В этом вопросе нам тоже нужно искать компромисс», — решил Высокинский.

Администрация Екатеринбурга обновила схему размещения нестационарных торговых объектов — в нее попали 2,3 тысячи киосков. С владельцами планируют заключить договор, сроком один год. После этого занять место они смогут только победив в аукционе. Предприниматели попросили продлить переходный период до трех лет. Также возмутились владельцы, которые на свои деньги обновили внешний вид объектов к ЧМ-2018. Взамен их обещали не трогать три года. В мэрии создали рабочую группу, которая должна договориться с владельцами.

«Мы не говорим, что все киоски будут убраны завтра. Сейчас мы говорим о заключении договоров на год, чтобы четко узаконить то, что есть. Дальше мы будем смотреть пролонгацию договоров по тем объектам, которые были реконструированы к чемпионату мира по футболу», — отметил градоначальник.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , киоски, еда, мэр, кофейня, Александр Высокинский
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