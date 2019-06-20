«Внесли вклад»: мэр Серова объяснил, почему жители сами чинили мост
17:32, 20 Июнь 2019
Следственный комитет заподозрил чиновников в халатности. Объясняться пришлось перед Куйвашевым.
Мэр Серова Василий Сизиков объяснил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, почему жители города сами отремонтировали мост через реку Каква. «Они внесли свой посильный вклад [в строительство моста]. Мы, в свою очередь, как и было запланировано, приступили к работе с дорогой: сделаем планировку, отсыпем щебнем», — сообщил он. Обследование того самого моста запланировано на третий квартал 2019 года. Тогда и будет принято решение по его дальнейшей эксплуатации.
Ранее жители Серова на свои деньги отремонтировали настил моста через реку Каква, ведущий к коллективным садам. На новые доски им пришлось потратить 150 тысяч рублей. После этого проверку начал региональный следственный комитет, руководство города заподозрили в халатности.
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