«Внесли вклад»: мэр Серова объяснил, почему жители сами чинили мост

Мэр Серова Василий Сизиков объяснил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, почему жители города сами отремонтировали мост через реку Каква. «Они внесли свой посильный вклад [в строительство моста]. Мы, в свою очередь, как и было запланировано, приступили к работе с дорогой: сделаем планировку, отсыпем щебнем», — сообщил он. Обследование того самого моста запланировано на третий квартал 2019 года. Тогда и будет принято решение по его дальнейшей эксплуатации.

Ранее жители Серова на свои деньги отремонтировали настил моста через реку Каква, ведущий к коллективным садам. На новые доски им пришлось потратить 150 тысяч рублей. После этого проверку начал региональный следственный комитет, руководство города заподозрили в халатности.