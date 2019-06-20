Жителей Екатеринбурга снова позвали на онкосубботник

Ежемесячный субботник против рака пройдет в Екатеринбурге 22 июня. Участники смогут пройти осмотр у терапевта, хирурга, акушера-гинеколога или дерматолога. По направлению врачей, горожане также смогут флюорографию, маммографию и УЗИ органов малого таза. Для прохождения осмотра жителям нужно взять с собой паспорт и полис ОМС и предварительно записаться по номеру 204-76-76.

В мае в онкосубботнике поучаствовали 529 человек. Подозрения на онкологические заболевания выявили в 55 пациентов. Их отправили на дополнительное обследование. На субботник ждут жителей, которые хотят проверить свое здоровье, особенно если родственники лечились от онкозаболеваний.

Прием будут вести с 9:00 до 15:00. ЕТВ отметил список больниц, участвующих в акции, на карте.