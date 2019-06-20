Ученые УрФУ создали «Лабрадора», распознающего онкологию
12:35, 20 Июнь 2019
Портативный спектрометр получился намного дешевле зарубежных аналогов.
Ученые УрФУ создали портативный спектрометр «Лабрадор», который может выявить онкологические заболевания. Он определяет химический состав органических и неорганических веществ, выявляя радиационно обработанные продукты на молекулярном уровне. Образец помещают в магнитное поле и просвечивают СВЧ-излучением. Анализируя энергию поглощения и интенсивность, определяют тип и количество свободных радикалов.Стоимость и размеры прибора на порядок ниже зарубежных аналогов. Немецкий вариант, например, стоит 1,5 миллиона евро, наш — три миллиона рублей.
«Мы применяем гибридное решение для создания магнитного поля: в нашем случае используются не мощные (и потому тяжелые и большие) электромагнитные системы, а комбинация множества небольших постоянных магнитов и малых электромагнитных катушек. Это делает наш прибор компактным и легким», — рассказывает руководитель группы разработчиков Андрей Тарарков.
Прибор можно применять для контроля производства: в него закладываются данные с нормальным состоянием вещества, если в каких-то продуктах происходит окисление, он это выявит. Также «Лабрадор» способен диагностировать онкологические заболевания, причем на самых ранних стадиях их развития и вне зависимости от локации раковых клеток. Изобретение екатеринбургских ученых получило поддержку государственного Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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