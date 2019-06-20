Ученые УрФУ создали «Лабрадора», распознающего онкологию

Ученые УрФУ создали портативный спектрометр « Лабрадор», который может выявить онкологические заболевания. Он определяет химический состав органических и неорганических веществ , выявляя радиационно обработанные продукты на молекулярном уровне. Образец помещают в магнитное поле и просвечивают СВЧ-излучением. Анализируя энергию поглощения и интенсивность , определяют тип и количество свободных радикалов.Стоимость и размеры прибора на порядок ниже зарубежных аналогов. Немецкий вариант , например , стоит 1,5 миллиона евро , наш — три миллиона рублей.





« Мы применяем гибридное решение для создания магнитного поля: в нашем случае используются не мощные ( и потому тяжелые и большие) электромагнитные системы , а комбинация множества небольших постоянных магнитов и малых электромагнитных катушек. Это делает наш прибор компактным и легким», — рассказывает руководитель группы разработчиков Андрей Тарарков.



