Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Работу «Рифея» в Верхней Салде проверят по указанию Куйвашева

16:03, 20 Июнь 2019
u4slbd83pd8.jpg
Фото: ЕТВ
После критики Владимира Путина во время прямой линии в город отправился заммминистра ЖКХ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева поручил проверить график вывоза мусора в Верхней Салде. Фотография жителей города с переполненным мусорным баком засветилась во время прямой линии Владимира Путина. Президент назвал это «безобразием». Завтра, 21 июня, в город приедет замминистра ЖКХ Егор Свалов.

График вывоза мусора обещают скорректировать, сообщили в департаменте информполитики региона. Жалобы на проблемы с отходами в Верхней Салде к областным властям не поступали. Прямая линия президента продолжается.

В начале мусорной реформы жители Северного округа, который обслуживает компания «Рифей», подали 50 тысяч жалоб на работу компании. Большинство претензий было к высоким тарифам, треть которых составляет инвестиционная составляющая. С 1 июня тарифы по всей Свердловсокой области снизились.

Мусорная реформа, которая должна улучшить экологическую обстановку в стране, началась 1 января. С тех пор жителей появилась новая графа в квитанциях. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.

Осужденные и осуждаемые
Как и почему статья 228 стала народной.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Работу «Рифея» в Верхней Салде проверят по указанию Куйвашева»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , мусорная реформа, губернатор, президент РФ, прямая линия
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Союз читателей
Как книги влияют на мозг?
Как книги влияют на мозг?
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Вторая ветка обломилась?
Вторая ветка обломилась?
От Светланы Зенковой