Работу «Рифея» в Верхней Салде проверят по указанию Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашева поручил проверить график вывоза мусора в Верхней Салде. Фотография жителей города с переполненным мусорным баком засветилась во время прямой линии Владимира Путина. Президент назвал это «безобразием». Завтра, 21 июня, в город приедет замминистра ЖКХ Егор Свалов.

График вывоза мусора обещают скорректировать, сообщили в департаменте информполитики региона. Жалобы на проблемы с отходами в Верхней Салде к областным властям не поступали. Прямая линия президента продолжается.

В начале мусорной реформы жители Северного округа, который обслуживает компания «Рифей», подали 50 тысяч жалоб на работу компании. Большинство претензий было к высоким тарифам, треть которых составляет инвестиционная составляющая. С 1 июня тарифы по всей Свердловсокой области снизились.

Мусорная реформа, которая должна улучшить экологическую обстановку в стране, началась 1 января. С тех пор жителей появилась новая графа в квитанциях. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.

