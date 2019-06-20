Прокуратура займется возмутившим Путина мусорным баком в Верхней Салде
19:04, 20 Июнь 2019
Ведомство выяснит, вывозился ли мусор в сроки, указанные в договоре.
Прокуратура организовала проверку по переполненному мусорному контейнеру в Верхней Салде. Ведомство выяснит, соблюдались ли требования законодательства при вывозе бытовых отходов, и проверит, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, а также вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.
Переполненный верхнесалдинский контейнер прославился во время прямой линии Владимира Путина. Его показали в качестве иллюстрации проблем мусорной реформы с подписью «Вот во что превратился чистый городской район». Ответ президента был таким: «То, что показали — это безобразие! Надо разобраться во всех районах». Мусорным оператором Верхней Салды является скандальная компания«Рифей». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить, как часто вывозят мусор в Верхней Салде.
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