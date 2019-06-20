Прокуратура займется возмутившим Путина мусорным баком в Верхней Салде

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« Вот во что превратился чистый городской район». Ответ президента был таким: « То , что показали — это безобразие! Надо разобраться во всех районах». Мусорным оператором Верхней Салды является скандальная компания«Рифей». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев , как часто вывозят мусор в Верхней Салде. Переполненный верхнесалдинский контейнер прославился во время прямой линии Владимира Путина. Его показали в качестве иллюстрации проблем мусорной реформы с подписьюОтвет президента был таким». Мусорным оператором Верхней Салды является скандальная компания«Рифей». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверитькак часто вывозят мусор в Верхней Салде.





Прокуратура организовала проверку по переполненному мусорному контейнеру в Верхней Салде. Ведомство выяснитсоблюдались ли требования законодательства при вывозе бытовых отходови провериткак исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятияа также вывозится ли мусор в срокиуказанные в договоре. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.