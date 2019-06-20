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Прокуратура займется возмутившим Путина мусорным баком в Верхней Салде

19:04, 20 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Ведомство выяснит, вывозился ли мусор в сроки, указанные в договоре.
Прокуратура организовала проверку по переполненному мусорному контейнеру в Верхней Салде. Ведомство выяснит, соблюдались ли требования законодательства при вывозе бытовых отходов, и проверит, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, а также вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Переполненный верхнесалдинский контейнер прославился во время прямой линии Владимира Путина. Его показали в качестве иллюстрации проблем мусорной реформы с подписью «Вот во что превратился чистый городской район». Ответ президента был таким: «То, что показали — это безобразие! Надо разобраться во всех районах». Мусорным оператором Верхней Салды является скандальная компания«Рифей». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить, как часто вывозят мусор в Верхней Салде.

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В Свердловской области, как и во всех регионах России, с 1 января 2019 года должна начаться мусорная реформа. Не обошлось без мелких и крупных скандалов. Поправит ли регион экологическую ситуацию?
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, прямая линия, мусорная реформа, мусор, Свердловская область , Рифей, свалка
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